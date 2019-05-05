Кремлёв заявил о желании провести следующий бой Бетербиева в Москве

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв надеется провести следующий бой чемпиона мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) Артура Бетербиева в Москве.

«Сейчас Артур провёл успешный бой, и хотелось бы провести его поединок на День бокса в Москве. Будем вести переговоры», — цитирует Кремлёва РИА Новости.

День бокса отмечается 22 июля. В последнем бою Артур Бетербиев нокаутировал Радивойе Каладжича, защитив пояс чемпиона мира по версии IBF в полутяжёлом весе.

Ранее сообщалось, что Бетербиев победил Каладжича и во второй раз защитил титул чемпиона IBF в полутяжёлом весе.