Кремлёв заявил о желании провести следующий бой Бетербиева в Москве

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв надеется провести следующий бой чемпиона мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) Артура Бетербиева в Москве.
Кремлёв заявил о желании провести следующий бой Бетербиева в Москве
  • © Михаил Фомичев
  • РИА Новости

«Сейчас Артур провёл успешный бой, и хотелось бы провести его поединок на День бокса в Москве. Будем вести переговоры», — цитирует Кремлёва РИА Новости.

День бокса отмечается 22 июля. В последнем бою Артур Бетербиев нокаутировал Радивойе Каладжича, защитив пояс чемпиона мира по версии IBF в полутяжёлом весе.

Ранее сообщалось, что Бетербиев победил Каладжича и во второй раз защитил титул чемпиона IBF в полутяжёлом весе.

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