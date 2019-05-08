Елесин не полетел со сборной России на ЧМ по хоккею

Защитник сборной России по хоккею Александр Елесин не полетел вместе с командой в Словакию, но будет продолжать индивидуальную подготовку.

«Защитник Александр Елесин не полетел с национальной сборной в Братиславу и будет тренироваться по индивидуальному плану. Он будет оставаться на связи с тренерским штабом сборной и при необходимости прилетит в Словакию, чтобы участвовать в чемпионате мира», — гласит сообщение в официальном Twitter-аккаунте Федерации хоккея России.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Словакии с 10 по 26 мая.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею прибыла в Братиславу.