Елесин не полетел со сборной России на ЧМ по хоккею

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Защитник сборной России по хоккею Александр Елесин не полетел вместе с командой в Словакию, но будет продолжать индивидуальную подготовку.
Елесин не полетел со сборной России на ЧМ по хоккею
  • РИА Новости

«Защитник Александр Елесин не полетел с национальной сборной в Братиславу и будет тренироваться по индивидуальному плану. Он будет оставаться на связи с тренерским штабом сборной и при необходимости прилетит в Словакию, чтобы участвовать в чемпионате мира», — гласит сообщение в официальном Twitter-аккаунте Федерации хоккея России.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Словакии с 10 по 26 мая.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею прибыла в Братиславу.

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