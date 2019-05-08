Сборная России по хоккею прибыла в Братиславу
- РИА Новости
Сборная России по хоккею прибыла в Словакию, где состоится чемпионат мира — 2019. Состав национальной команды выглядит следующим образом.
Вратари: Василевский, Георгиев, Сорокин.
Полевые игроки: Сергачёв, Нестеров, Григоренко, Малкин, Дадонов, Орлов, Зайцев, Овечкин, Кузнецов, Капризов, Хафизуллин, Гусев, Анисимов, Кучеров, Киселевич, Зуб, Ковальчук, Андронов, Плотников, Блажиевский, Барабанов, Телегин.
Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 10 по 26 мая.
Ранее Овечкин заявил, что едет на ЧМ за победой.