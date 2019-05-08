Сборная России по хоккею прибыла в Братиславу

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Национальная сборная России прибыла в Словакию, где пройдёт чемпионат мира по хоккею.
Сборная России по хоккею прибыла в Братиславу
  • РИА Новости

Сборная России по хоккею прибыла в Словакию, где состоится чемпионат мира — 2019. Состав национальной команды выглядит следующим образом.

Вратари: Василевский, Георгиев, Сорокин.

Полевые игроки: Сергачёв, Нестеров, Григоренко, Малкин, Дадонов, Орлов, Зайцев, Овечкин, Кузнецов, Капризов, Хафизуллин, Гусев, Анисимов, Кучеров, Киселевич, Зуб, Ковальчук, Андронов, Плотников, Блажиевский, Барабанов, Телегин.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 10 по 26 мая.

Ранее Овечкин заявил, что едет на ЧМ за победой.

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