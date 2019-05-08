Прокурор Тарасова прокомментировала вердикт по делу футболистов Кокорина и Мамаева

Прокурор Татьяна Тарасова, выступавшая гособвинителем по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, заявила, что сторона обвинения может подать апелляцию на решение Пресненского районного суда оправдать младшего брата Кокорина, Кирилла, по одному из эпизодов дела.

«Суд согласился полностью с квалификацией гособвинения. Всем лицам назначены реальные сроки лишения свободы. Что касается Кокорина-младшего и его оправдания по одному из эпизодов, то вопрос с апелляцией по этому поводу будет решён при получении копии приговора суда. Процесс был полностью проведён в рамках уголовно-процессуального законодательства», — заявила Тарасова.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и его брату Кирилл были приговорены к 1,5 годам колонии общего режима. Павел Мамаев и друг футболистов Александр Протасовцкий получили 1 год и пять месяцев лишения свободы.

Ранее комментатор Орлов предположил, что Кокорин и Мамаев вернутся в футбол после выхода на свободу.