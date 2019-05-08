Прокурор Тарасова прокомментировала вердикт по делу футболистов Кокорина и Мамаева

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Прокурор Татьяна Тарасова, выступавшая гособвинителем по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, заявила, что сторона обвинения может подать апелляцию на решение Пресненского районного суда оправдать младшего брата Кокорина, Кирилла, по одному из эпизодов дела.
Прокурор Тарасова прокомментировала вердикт по делу футболистов Кокорина и Мамаева
  • РИА Новости

«Суд согласился полностью с квалификацией гособвинения. Всем лицам назначены реальные сроки лишения свободы. Что касается Кокорина-младшего и его оправдания по одному из эпизодов, то вопрос с апелляцией по этому поводу будет решён при получении копии приговора суда. Процесс был полностью проведён в рамках уголовно-процессуального законодательства», — заявила Тарасова.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и его брату Кирилл были приговорены к 1,5 годам колонии общего режима. Павел Мамаев и друг футболистов Александр Протасовцкий получили 1 год и пять месяцев лишения свободы.

Ранее комментатор Орлов предположил, что Кокорин и Мамаев вернутся в футбол после выхода на свободу.

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