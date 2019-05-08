Валуев прокомментировал приговор по делу Кокорина и Мамаева

Экс-боксёр и депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал в беседе с RT приговор по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

«В целом урок получен, как для них, так и для страны. Это достаточно показательно в том плане, что «никто не вечен под Луной». Думаю, футболисты получили урок на всю оставшуюся жизнь, не знаю уж, как они его воспримут. Время покажет. История должна была уже наконец как-то закончиться, она и закончилась. В спорт они вернуться смогут, никто не запрещает им там тренироваться. Не так, конечно, как это требуется, но всё же», — сказал Валуев.

Ранее в Пресненском суде Москвы был оглашён приговор по делу футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его брата Кирилла и друга футболистов Александра Протасовицкого.

Суд приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к 1 году и 5 месяцам заключения.