Обнародован официальный приговор суда по делу Мамаева и Кокорина

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Пресненский районный суд города Москвы опубликовал официальное постановление по уголовному делу футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его брата Кирилла и друга футболистов Александра Протасовицкого.
Обнародован официальный приговор суда по делу Мамаева и Кокорина
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Приговором Пресненского районного суда города Москвы от 08.05.2019 года:

— Кокорин Кирилл признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 213, п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК России, и ему назначено по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

— Кокорин Александр признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 213, п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК России, и ему назначено по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

— Мамаев Павел признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 213, ст. 116 УК России, и ему назначено по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на один год пять месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

— Протасовицкий Александр признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 213, ст. 116 УК России, и ему назначено по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на один год пять месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Кокорин Кирилл оправдан по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 35, ст. 116 УК России, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

В суде обратили внимание, что судья переквалифицировала действия подсудимых с части второй на часть первую ст. 213 УК России.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию заседания.

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