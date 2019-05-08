Радулов не сыграет за сборную России на ЧМ по хоккею из-за травмы
- ©Matthew Pearce/Icon Sportswire
- globallookpress.com
Как отмечает Twitter ФХР, форвард постоянно находился на связи с тренерским штабом сборной во время матчей плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Радулов рассказал, что играл с травмой последние матчи второго раунда Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз».
«Желаем скорейшего выздоровления, хорошей подготовки к сезону и удачи», — говорится в тексте пресс-службы ФХР.
«Даллас» проиграл серию «Сент-Луису» со счётом 3:4.
ЧМ по хоккею пройдёт в словацких Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая.
Ранее сборная России по хоккею огласила состав на чемпионат мира в Словакии.