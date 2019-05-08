Радулов не сыграет за сборную России на ЧМ по хоккею из-за травмы

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Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) сообщила, что нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов не примет участие в предстоящем чемпионате мира в составе национальной команды, так как получил травму.
Радулов не сыграет за сборную России на ЧМ по хоккею из-за травмы
  • ©Matthew Pearce/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

Как отмечает Twitter ФХР, форвард постоянно находился на связи с тренерским штабом сборной во время матчей плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Радулов рассказал, что играл с травмой последние матчи второго раунда Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз».

«Желаем скорейшего выздоровления, хорошей подготовки к сезону и удачи», — говорится в тексте пресс-службы ФХР.

«Даллас» проиграл серию «Сент-Луису» со счётом 3:4.

ЧМ по хоккею пройдёт в словацких Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая.

Ранее сборная России по хоккею огласила состав на чемпионат мира в Словакии.

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