Россиянин Логинов женится на украинской биатлонистке

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Государственный тренер сборной Украины по биатлону Евгений Колупаев объявил, что член национальной команды Мария Кручова завершила карьеру, так как решила сосредоточиться на личной жизни.
Россиянин Логинов женится на украинской биатлонистке
  • © Sven Hoppe/dpa
  • globallookpress.com

Как Колупаев сообщил Xsport, спортсменка в скором времени выходит замуж. Отмечается, что её избранником является российский биатлонист Александр Логинов, который в минувшем сезоне занял второе место в общем зачёте Кубка мира.

Лучшим результатом в карьере Кручовой стала победа в спринтерской гонке на этапе юниорского КМ 2015 года, а также бронза в паре с Виталием Трушом в одиночной смешанной эстафете Кубка IBU в прошедшем сезоне.

Ранее Бьорндален выразил мнение, что Логинов должен начать говорить о допинге.

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