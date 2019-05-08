Россиянин Логинов женится на украинской биатлонистке

Государственный тренер сборной Украины по биатлону Евгений Колупаев объявил, что член национальной команды Мария Кручова завершила карьеру, так как решила сосредоточиться на личной жизни.

Как Колупаев сообщил Xsport, спортсменка в скором времени выходит замуж. Отмечается, что её избранником является российский биатлонист Александр Логинов, который в минувшем сезоне занял второе место в общем зачёте Кубка мира.

Лучшим результатом в карьере Кручовой стала победа в спринтерской гонке на этапе юниорского КМ 2015 года, а также бронза в паре с Виталием Трушом в одиночной смешанной эстафете Кубка IBU в прошедшем сезоне.

Ранее Бьорндален выразил мнение, что Логинов должен начать говорить о допинге.