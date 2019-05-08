Президент «Барселоны» назвал трагедией четвёртый гол в матче с «Ливерпулем»

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Президент испанской «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу заявил, что в клубе очень расстроены после разгромного поражения от «Ливерпуля» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.
Президент «Барселоны» назвал трагедией четвёртый гол в матче с «Ливерпулем»
  • Reuters

«Мы все очень расстроены из-за проигрыша, но нужно морально подготовиться к финалу Кубка Испании», — цитирует президента сине-гранатовых El Mundo Deportivo.

По его словам, команда должна реабилитироваться перед своими фанатами, а уже после финала национального кубка наступит время подробного анализа сезона. 

«Что касается четвёртого гола… Это трагедия, ошибка, у меня нет объяснений, как такое могло произойти. Он полностью обездвижил «Барселону». Второй год подряд… Ужасно», — сказал Бартомеу.

«Ливерпуль» разгромил «Барселону» на своём поле со счётом 4:0. Таким образом, мерсисайдцы по сумме двух матчей (4:3) вышли в финал турнира, в котором встретятся с победителем противостояния «Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс».

Ранее итальянский журналист с юмором отреагировал на вылет «Барселоны» из ЛЧ.

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