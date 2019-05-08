Текущий розыгрыш ЛЧ стал рекордным по количеству камбэков в плей-офф
- Reuters
Как сообщает страница Opta Sports в социальной сети Twitter, этот показатель является новым рекордом плей-офф ЛЧ в её современном формате.
Помимо «Ливерпуля», выйти в следующий раунд плей-офф текущего розыгрыша Лиги чемпионов после поражения в первом матче удавалось английскому «Манчестер Юнайтед», португальскому «Порту», итальянскому «Ювентусу» и голландскому «Аяксу».
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» разгромил «Барселону» и вышел в финал Лиги чемпионов.