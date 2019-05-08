Текущий розыгрыш ЛЧ стал рекордным по количеству камбэков в плей-офф

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Победа английского «Ливерпуля» над испанской «Барселоной» на полуфинальной стадии футбольной Лиги чемпионов стала пятым случаем в розыгрыше турнира в сезоне-2018/19, когда команда, потерпевшая поражение в первом матче плей-офф, выигрывала ответный поединок с нужной разницей в счёте и пробивалась в следующую стадию соревнований.
Текущий розыгрыш ЛЧ стал рекордным по количеству камбэков в плей-офф
  • Reuters

Как сообщает страница Opta Sports в социальной сети Twitter, этот показатель является новым рекордом плей-офф ЛЧ в её современном формате.

Помимо «Ливерпуля», выйти в следующий раунд плей-офф текущего розыгрыша Лиги чемпионов после поражения в первом матче удавалось английскому «Манчестер Юнайтед», португальскому «Порту», итальянскому «Ювентусу» и голландскому «Аяксу».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» разгромил «Барселону» и вышел в финал Лиги чемпионов.

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