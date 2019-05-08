Мячи в ворота «Барселоны» стали для Ориги первыми в ЛЧ в профессиональной карьере

Бельгийский нападающий английского футбольного клуба «Ливерпуль» Дивок Ориги оформил голевой дубль в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с испанской «Барселоной», который его команда выиграла со счётом 4:0 и пробилась в финал турнира.

Как сообщает страница Opta Sports в социальной сети Twitter, эти мячи стали для 24-летнего форварда первыми в поединках Лиги чемпионов в профессиональной карьере.

Ориги провёл в общей сложности десять матчей в Лиге чемпионов в составе «Ливерпуля» и французского «Лилля». В минувшем розыгрыше турнира, в котором английский клуб дошёл до финала, нападающий участия не принимал, поскольку был отдан «Ливерпулем» в годичную аренду в немецкий «Вольфсбург».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» разгромил «Барселону» и вышел в финал Лиги чемпионов.