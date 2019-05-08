Милнер расплакался после выхода «Ливерпуля» в финал Лиги чемпионов

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Полузащитник английского футбольного клуба «Ливерпуль» Джеймс Милнер расплакался по окончании ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с испанской «Барселоной», в котором его команда победила со счётом 4:0 и вышла в финал турнира.
Милнер расплакался после выхода «Ливерпуля» в финал Лиги чемпионов
  • Reuters

Об этом в интервью официальному сайту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

По словам специалиста, выход в финал ЛЧ очень много значит для каждого игрока и представителя тренерского штаба английской команды.

«Это лучшее, что есть в футболе. В мире происходит немало вещей, но эта атмосфера — очень особенная», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» разгромил «Барселону» и вышел в финал Лиги чемпионов.

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