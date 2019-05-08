Милнер расплакался после выхода «Ливерпуля» в финал Лиги чемпионов
- Reuters
Об этом в интервью официальному сайту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
По словам специалиста, выход в финал ЛЧ очень много значит для каждого игрока и представителя тренерского штаба английской команды.
«Это лучшее, что есть в футболе. В мире происходит немало вещей, но эта атмосфера — очень особенная», — добавил он.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» разгромил «Барселону» и вышел в финал Лиги чемпионов.