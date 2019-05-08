Тренер «Барселоны» назвал удивительным розыгрыш углового, который привёл к решающему мячу «Ливерпуля»

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Главный тренер испанского футбольного клуба «Барселона» Эрнесто Вальверде признал, что его подопечные оказались не готовы к розыгрышу ставшего решающим в полуфинале Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем» углового, завершившегося мячом форварда Дивока Ориги.
Тренер «Барселоны» назвал удивительным розыгрыш углового, который привёл к решающему мячу «Ливерпуля»
  • Reuters

«Мы действительно очень тщательно готовились к стандартным положениям, потому что «Ливерпуль» очень силён при их розыгрыше. Однако это был удивительный розыгрыш, к такому мы оказались не готовы», — цитирует специалиста официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По словам Вальверде, он не намерен оправдывать футболистов «Барселоны» после вылета команды из Лиги чемпионов.

«Соперник был лучше, и это надо принять», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» разгромил «Барселону» и вышел в финал Лиги чемпионов.

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