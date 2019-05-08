Тренер «Барселоны» назвал удивительным розыгрыш углового, который привёл к решающему мячу «Ливерпуля»
- Reuters
«Мы действительно очень тщательно готовились к стандартным положениям, потому что «Ливерпуль» очень силён при их розыгрыше. Однако это был удивительный розыгрыш, к такому мы оказались не готовы», — цитирует специалиста официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
По словам Вальверде, он не намерен оправдывать футболистов «Барселоны» после вылета команды из Лиги чемпионов.
«Соперник был лучше, и это надо принять», — добавил он.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» разгромил «Барселону» и вышел в финал Лиги чемпионов.