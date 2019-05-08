Вальверде заявил, что «Ливерпуль» «переехал» «Барселону в полуфинале Лиги чемпионов

Главный тренер испанского футбольного клуба «Барселона» Эрнесто Вальверде прокомментировал вылет своих подопечных из розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2018/19, уступивших английскому «Ливерпулю» на полуфинальной стадии турнира.

«После этих двух быстрых голов всё было против нас. Мы не сумели забить, и нас переехали. Это ужасный результат для наших болельщиков и для нас самих», — цитирует специалиста официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По словам Вальверде, футболистам «Барселоны» очень не повезло в ответном поединке, в котором команда потерпела выездное поражение со счётом 0:4.

«Но надо отдать должное «Ливерпулю». Мы попытались сыграть немного глубже, но после четвёртого гола все закончилось. Мы не смогли ничего придумать в ответ», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» разгромил «Барселону» и вышел в финал Лиги чемпионов.