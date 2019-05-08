Вальверде заявил, что «Ливерпуль» «переехал» «Барселону в полуфинале Лиги чемпионов

Короткая ссылка
Главный тренер испанского футбольного клуба «Барселона» Эрнесто Вальверде прокомментировал вылет своих подопечных из розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2018/19, уступивших английскому «Ливерпулю» на полуфинальной стадии турнира.
Вальверде заявил, что «Ливерпуль» «переехал» «Барселону в полуфинале Лиги чемпионов
  • Reuters

«После этих двух быстрых голов всё было против нас. Мы не сумели забить, и нас переехали. Это ужасный результат для наших болельщиков и для нас самих», — цитирует специалиста официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По словам Вальверде, футболистам «Барселоны» очень не повезло в ответном поединке, в котором команда потерпела выездное поражение со счётом 0:4.

«Но надо отдать должное «Ливерпулю». Мы попытались сыграть немного глубже, но после четвёртого гола все закончилось. Мы не смогли ничего придумать в ответ», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» разгромил «Барселону» и вышел в финал Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить