Вальверде заявил, что «Ливерпуль» «переехал» «Барселону в полуфинале Лиги чемпионов
- Reuters
«После этих двух быстрых голов всё было против нас. Мы не сумели забить, и нас переехали. Это ужасный результат для наших болельщиков и для нас самих», — цитирует специалиста официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
По словам Вальверде, футболистам «Барселоны» очень не повезло в ответном поединке, в котором команда потерпела выездное поражение со счётом 0:4.
«Но надо отдать должное «Ливерпулю». Мы попытались сыграть немного глубже, но после четвёртого гола все закончилось. Мы не смогли ничего придумать в ответ», — добавил он.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» разгромил «Барселону» и вышел в финал Лиги чемпионов.