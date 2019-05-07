Фигуристка Самодурова рассказала, часто ли её узнают на улицах

Чемпионка Европы по фигурному катанию 2019 года Софья Самодурова рассказала, как часто болельщики её узнают на улицах.

«На катках, конечно, часто, все следят за успехами. А на улице всего три раза узнавали, причём мужчины», — приводит слова Самодуровой Sport24.

Она также рассказал о необычном случае встречи с болельщиком.

«Один раз я была при макияже, с другой причёской, у меня был красный ободок — сама на себя не похожа. Подходит мужчина в очках, на вид ему лет 40 с чем-то. Подходит и говорит: «Вы что, Соня Самодурова?». Я говорю: «Ну да». Сама к стенке прижалась… Он: «А можно с вами сфотографироваться? Я слежу за вашей карьерой, вы большая молодец». Было очень приятно, что мужчины следят за фигурным катанием. Ведь больше следят за фигуркой женщины и девушки», — поведала 16-летняя спортсменка.

анее сообщалось, что Алина Загитова возглавила рейтинг лучших фигуристок мира.