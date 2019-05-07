Фигуристка Самодурова рассказала, часто ли её узнают на улицах

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Чемпионка Европы по фигурному катанию 2019 года Софья Самодурова рассказала, как часто болельщики её узнают на улицах.
Фигуристка Самодурова рассказала, часто ли её узнают на улицах
  • Reuters

«На катках, конечно, часто, все следят за успехами. А на улице всего три раза узнавали, причём мужчины», — приводит слова Самодуровой Sport24.

Она также рассказал о необычном случае встречи с болельщиком.

«Один раз я была при макияже, с другой причёской, у меня был красный ободок — сама на себя не похожа. Подходит мужчина в очках, на вид ему лет 40 с чем-то. Подходит и говорит: «Вы что, Соня Самодурова?». Я говорю: «Ну да». Сама к стенке прижалась… Он: «А можно с вами сфотографироваться? Я слежу за вашей карьерой, вы большая молодец». Было очень приятно, что мужчины следят за фигурным катанием. Ведь больше следят за фигуркой женщины и девушки», — поведала 16-летняя спортсменка.

анее сообщалось, что Алина Загитова возглавила рейтинг лучших фигуристок мира.

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