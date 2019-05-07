СМИ: Неймар и Дракслер устроили перепалку, их разнимали тренер и спортивный директор ПСЖ

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар и хавбек Юлиан Дракслер устроили перепалку после поражения от «Монпелье» в матче 34-го тура французской Лиги 1.
СМИ: Неймар и Дракслер устроили перепалку, их разнимали тренер и спортивный директор ПСЖ
  • Reuters

Как сообщает Le Parisien, по завершении матча Дракслер раскритиковал Неймара за то, что тот мало играет на партнёров и заигрывается. В ответ на это бразилец в раздевалке при всей команде ответил немцу: «Кто ты такой, чтобы так со мной разговаривать? Ты не делаешь ничего, только пасуешь назад».

Отмечается, что для предотвращения возможной драки в конфликт вмешались главный тренер ПСЖ Томас Тухель и спортивный директор клуба Антеро Энрике, которые разняли игроков.

Неймар и Дракслер перешли в ПСЖ в 2017 году, однако 25-летний немец присоединился к команде зимой, тогда как бразилец — летом.

В нынешнем сезоне в активе Неймара 22 гола и 12 голевых передач в 27 матчах, у Дракслера — пять голов и 11 передач в 43 играх.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в контракте Неймара с ПСЖ вступит в силу пункт о сумме отступных.

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