ПСЖ на последних минутах уступил «Монпелье» в Лиге 1

ПСЖ потерпел поражение от «Монпелье» в матче 34-го тура французской футбольной Лиги 1.

Встреча прошла в Монпелье и завершилась со счётом 3:2.

В первом тайме команды обменялись автоголами: на 12-й минуте мяч в свои ворота отправил игрок хозяев Амбруаз Ойонго, а на 34-й минуте в составе ПСЖ Преснел Кимпембе отметился тем же. На 62-й минуте Анхель Ди Мария вывел гостей вперёд. «Монпелье» сравнял счёт на 80-й минуте благодаря голу Анди Делорта, а через пять минут его партнёр Сулейман Камара принёс победу своей команде.

ПСЖ лидирует в чемпионате Франции с 84 очками. «Монпелье» поднялся на пятое место, набрав 54 балла.

Ранее «Ренн» по пенальти победил ПСЖ и завоевал Кубок Франции по футболу.