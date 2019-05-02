СМИ: В 2020 году в контракте Неймара с ПСЖ вступит в силу пункт о сумме отступных

Летом 2020 года в контракте бразильского форварда Неймара с французским клубом «Пари Сен-Жермен» вступит в силу пункт о сумме выплаты за досрочное расторжение соглашения.

Как сообщает Mundo Deportivo, в контракте 27-летнего форварда не предусмотрена сумма отступных, которую претенденты на игрока обязаны выплатить при его покупке в течение первых трёх его сезонов в клубе. При этом с лета 2020 года вступит в силу пункт о компенсации, размер которой составит €170 млн.

Неймар перешёл в ПСЖ летом 2017 года из «Барселоны» за рекордные €222 млн.

Вместе с французским клубом он уже завоевал пять трофеев, сыграл 55 матчей, забил 49 мячей и сделал 28 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что владельцы ПСЖ рассматривают вариант ухода из клуба.