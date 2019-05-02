СМИ: Владельцы ПСЖ рассматривают вариант ухода из клуба

Катарские владельцы французского футбольного клуба ПСЖ рассматривают вариант прекращения финансирования парижан.

Об этом сообщает Get French Football News.

По информации издания, также существует вариант, при котором владельцы не покинут клуб, но значительно сократят финансирование действующих чемпионов Франции после чемпионата мира в Катаре.

Отмечается, что это может быть связано с постоянной критикой в адрес руководства. По мнению катарских инвесторов, французские футбольные власти не относятся к ним с должной благодарностью. Также владельцы недовольны критикой в адрес их страны.

Помимо этого, катарцев не устраивают результаты команды и высокие налоги на содержание клуба.

Ранее сообщалось, что ПСЖ на последних минутах уступил «Монпелье» в Лиге 1.