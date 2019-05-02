СМИ: Владельцы ПСЖ рассматривают вариант ухода из клуба

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Катарские владельцы французского футбольного клуба ПСЖ рассматривают вариант прекращения финансирования парижан.
СМИ: Владельцы ПСЖ рассматривают вариант ухода из клуба
  • ©Harry Langer
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Get French Football News.

По информации издания, также существует вариант, при котором владельцы не покинут клуб, но значительно сократят финансирование действующих чемпионов Франции после чемпионата мира в Катаре.

Отмечается, что это может быть связано с постоянной критикой в адрес руководства. По мнению катарских инвесторов, французские футбольные власти не относятся к ним с должной благодарностью. Также владельцы недовольны критикой в адрес их страны.

Помимо этого, катарцев не устраивают результаты команды и высокие налоги на содержание клуба.

Ранее сообщалось, что ПСЖ на последних минутах уступил «Монпелье» в Лиге 1.

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