СМИ: Владельцы ПСЖ рассматривают вариант ухода из клуба
- ©Harry Langer
- globallookpress.com
Об этом сообщает Get French Football News.
По информации издания, также существует вариант, при котором владельцы не покинут клуб, но значительно сократят финансирование действующих чемпионов Франции после чемпионата мира в Катаре.
Отмечается, что это может быть связано с постоянной критикой в адрес руководства. По мнению катарских инвесторов, французские футбольные власти не относятся к ним с должной благодарностью. Также владельцы недовольны критикой в адрес их страны.
Помимо этого, катарцев не устраивают результаты команды и высокие налоги на содержание клуба.
Ранее сообщалось, что ПСЖ на последних минутах уступил «Монпелье» в Лиге 1.