Легкоатлетка Савина дисквалифицирована на 12 лет за допинг
- Reuters
Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), срок дисквалификации Савиной отсчитывается с 6 мая 2019 года и не учитывает временное отстранение, которое спортсменка нарушила, выступая на международных соревнованиях под именем Галины Сышко.
Отмечается, что тренер Алексей Савин, муж спортсменки, дисквалифицирован на четыре года за махинации с допинг-пробами.
Ранее легкоатлетка Семеня рассказала, как относится к решению IAAF о спортсменках с высоким уровнем тестостерона.