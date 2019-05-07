Легкоатлетка Савина дисквалифицирована на 12 лет за допинг

Российская бегунья на средние дистанции Ксения Савина дисквалифицирована на 12 лет за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), срок дисквалификации Савиной отсчитывается с 6 мая 2019 года и не учитывает временное отстранение, которое спортсменка нарушила, выступая на международных соревнованиях под именем Галины Сышко.

Отмечается, что тренер Алексей Савин, муж спортсменки, дисквалифицирован на четыре года за махинации с допинг-пробами.

Ранее легкоатлетка Семеня рассказала, как относится к решению IAAF о спортсменках с высоким уровнем тестостерона.