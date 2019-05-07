Глава РФБ перенёс операцию на травмированном 10 лет назад плече

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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко перенёс операцию по восстановлению плеча.
Глава РФБ перенёс операцию на травмированном 10 лет назад плече
  • РИА Новости

Об этом он сообщил в своём Instagram.

По словам Кириленко, эту травму он получил десять лет назад, но прежде её не удавалось выявить.

38-летний функционер завершил карьеру игрока в 2015 году и спустя несколько месяцев был избран главой РФБ. В разное время он выступал за такие российские клубы, как «Спартак» и ЦСКА, а также «Юта Джаз», «Миннесота Тимбервулвз» и «Бруклин Нетс» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Ранее баскетболист ЦСКА де Коло прокомментировал слухи о переходе в «Реал».

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