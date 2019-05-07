Баскетболист ЦСКА де Коло прокомментировал слухи о переходе в «Реал»

Короткая ссылка
Французский защитник баскетбольного клуба ЦСКА Нандо де Коло прокомментировал информацию СМИ о возможном переходе в мадридский «Реал».
Баскетболист ЦСКА де Коло прокомментировал слухи о переходе в «Реал»
  • РИА Новости

«Разговоры о «Реале» меня не интересуют, в этом плане президент ЦСКА может спать спокойно. Если волноваться по поводу каждой новости, каждого слуха от журналистов, то можно вообще потерять сон, поэтому я не читаю прессу», — приводит слова де Коло ТАСС.

31-летний француз играет за ЦСКА с 2014 года и в среднем за игру набирает 16,5 очка, выполняет 2,9 подбора, 1,2 перехвата, при этом его средний индекс полезности составляет 19,2.

Ранее сообщалось, что Кайл Хайнс высказал мнение, что у ЦСКА достаточно опыта для победы в Евролиге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить