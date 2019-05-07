Баскетболист ЦСКА де Коло прокомментировал слухи о переходе в «Реал»

Французский защитник баскетбольного клуба ЦСКА Нандо де Коло прокомментировал информацию СМИ о возможном переходе в мадридский «Реал».

«Разговоры о «Реале» меня не интересуют, в этом плане президент ЦСКА может спать спокойно. Если волноваться по поводу каждой новости, каждого слуха от журналистов, то можно вообще потерять сон, поэтому я не читаю прессу», — приводит слова де Коло ТАСС.

31-летний француз играет за ЦСКА с 2014 года и в среднем за игру набирает 16,5 очка, выполняет 2,9 подбора, 1,2 перехвата, при этом его средний индекс полезности составляет 19,2.

Ранее сообщалось, что Кайл Хайнс высказал мнение, что у ЦСКА достаточно опыта для победы в Евролиге.