Хайнс считает, что у ЦСКА достаточно опыта для победы в Евролиге

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Баскетболист московского ЦСКА Кайл Хайнс считает, что его команда обладает достаточным опытом, чтобы одержать победу в Евролиге.
Хайнс считает, что у ЦСКА достаточно опыта для победы в Евролиге
  • РИА Новости

«У нас достаточно опыта, чтобы выиграть Евролигу в этом году. Опыт — это то, что ты выучил из прошлого. В том году мы уже играли с «Реалом» в полуфинале и уступили. Досада и боль от того поражения сидят в нас до сих пор», — приводит ТАСС слова Хайнса.

«Финал четырёх» Евролиги пройдёт 17—19 мая в испанской Витории. За главный баскетбольный трофей Европы сразятся ЦСКА, мадридский «Реал», а также турецкие «Фенербахче» и «Анадолу Эфес».

Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» сравнял счёт в серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ с «Зенитом».

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