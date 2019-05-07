Хайнс считает, что у ЦСКА достаточно опыта для победы в Евролиге

Баскетболист московского ЦСКА Кайл Хайнс считает, что его команда обладает достаточным опытом, чтобы одержать победу в Евролиге.

«У нас достаточно опыта, чтобы выиграть Евролигу в этом году. Опыт — это то, что ты выучил из прошлого. В том году мы уже играли с «Реалом» в полуфинале и уступили. Досада и боль от того поражения сидят в нас до сих пор», — приводит ТАСС слова Хайнса.

«Финал четырёх» Евролиги пройдёт 17—19 мая в испанской Витории. За главный баскетбольный трофей Европы сразятся ЦСКА, мадридский «Реал», а также турецкие «Фенербахче» и «Анадолу Эфес».

Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» сравнял счёт в серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ с «Зенитом».