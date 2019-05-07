Джошуа заявил, что готов выйти на поединок с Усиком

Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO британец Энтони Джошуа заявил, что готов выйти на бой с украинцем Александром Усиком.

«Я на 100% готов к этому бою. Я бы не стал оставлять титул вакантным, определённо, сразился бы с Александром. Желаю ему удачи, он хорошее пополнение для нашего дивизиона. Это большое имя», — приводит слова Джошуа Boxing Scene.

Британец отметил, что если бы Усик решил перейти в супертяжёлый дивизион раньше, то он бы стал кандидатом на замену дисквалифицированному Джарреллу Миллеру.

«Мы бы сейчас попробовали получить бой с ним», — добавил спортсмен.

Усик является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе, он лишился пояса WBA за отказ провести поединок с россиянином Денисом Лебедевым. Его первым соперником в супертяжёлом весе станет камерунец Карлос Такам. Бой пройдёт 25 мая.

Ранее сообщалось, что Руис стал соперником Джошуа вместо дисквалифицированного Миллера.