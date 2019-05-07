«Эдмонтон» объявил о назначении Холланда на пост генерального менеджера
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- globallookpress.com
Как сообщает пресс-служба лиги, помимо должности генменеджера, 63-летний специалист также будет занимать пост президента клуба по хоккейным операциям.
Холланд был генеральным менеджером «Детройта» на протяжении последних 22 сезонов.
По итогам нынешнего сезона «Эдмонтон» занял 14-е место в Западной конференции НХЛ, и не сумел выйти в плей-офф.
Ранее сообщалось, что Илья Михеев подписал контракт с клубом НХЛ «Торонто».