«Эдмонтон» объявил о назначении Холланда на пост генерального менеджера

Клуб Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» объявил о назначении Кена Холланда на пост генерального менеджера.

Как сообщает пресс-служба лиги, помимо должности генменеджера, 63-летний специалист также будет занимать пост президента клуба по хоккейным операциям.

Холланд был генеральным менеджером «Детройта» на протяжении последних 22 сезонов.

По итогам нынешнего сезона «Эдмонтон» занял 14-е место в Западной конференции НХЛ, и не сумел выйти в плей-офф.

Ранее сообщалось, что Илья Михеев подписал контракт с клубом НХЛ «Торонто».