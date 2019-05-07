Самедов выбыл на 20 дней из-за травмы и может пропустить остаток сезона

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Директор по развитию самарских «Крыльев Советов» Александр Шикунов рассказал о состоянии здоровья хавбека команды Александра Самедова.
Самедов выбыл на 20 дней из-за травмы и может пропустить остаток сезона
  • РИА Новости

«Самедов сегодня прошёл МРТ, и у него будет пауза 20 дней. Можно сказать, что он практически до конца сезона выбыл», — приводит слова Шикунова Sport24.

Он отметил, что разговаривал с игроком после обследования и тот расстроен, что не сможет помочь команде в предстоящих матчах.

«Для нас это большая потеря, врачи ему должны определить лечение для восстановления. Его в любом случае 20 дней не будет в основной группе», — добавил функционер.

Самедов перешёл в «Крылья Советов» зимой 2019 года на правах свободного агента и с тех пор сыграл в девяти матчах, записав в свой актив три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что футболист «Ахмата» Раванелли получил разрыв крестообразной связки колена.

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