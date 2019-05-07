Российский арбитр будет работать на матче «Валенсия» — «Арсенал» в полуфинале ЛЕ
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Карасёв станет четвёртым арбитром в судейской бригаде под руководством голландца Данни Маккели.
Ассистентами главного арбитра назначены его соотечественники Марио Дикс, Хессел Стеегстра, Деннис Хиглер и Камфус Йохем.
Матч «Валенсия» — «Арсенал» состоится 9 мая на «Месталье». Начало — в 22:00 мск.
Ранее сообщалось, что Мохамед Салах получил сотрясение мозга и не сыграет с «Барселоной» в ЛЧ.