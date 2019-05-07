Российский арбитр будет работать на матче «Валенсия» — «Арсенал» в полуфинале ЛЕ

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Российский арбитр Сергей Карасёв назначен на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы между испанской «Валенсией» и лондонским «Арсеналом».
Российский арбитр будет работать на матче «Валенсия» — «Арсенал» в полуфинале ЛЕ
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Карасёв станет четвёртым арбитром в судейской бригаде под руководством голландца Данни Маккели.

Ассистентами главного арбитра назначены его соотечественники Марио Дикс, Хессел Стеегстра, Деннис Хиглер и Камфус Йохем.

Матч «Валенсия» — «Арсенал» состоится 9 мая на «Месталье». Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Мохамед Салах получил сотрясение мозга и не сыграет с «Барселоной» в ЛЧ.

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