Российский арбитр будет работать на матче «Валенсия» — «Арсенал» в полуфинале ЛЕ

Российский арбитр Сергей Карасёв назначен на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы между испанской «Валенсией» и лондонским «Арсеналом».

Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Карасёв станет четвёртым арбитром в судейской бригаде под руководством голландца Данни Маккели.

Ассистентами главного арбитра назначены его соотечественники Марио Дикс, Хессел Стеегстра, Деннис Хиглер и Камфус Йохем.

Матч «Валенсия» — «Арсенал» состоится 9 мая на «Месталье». Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Мохамед Салах получил сотрясение мозга и не сыграет с «Барселоной» в ЛЧ.