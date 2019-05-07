Футболист «Зенита» Ракицкий во второй раз подряд не получил вызов в сборную Украины

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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий не попал в список игроков, которые получат вызов на ближайший сбор национальной сборной Украины по футболу.
Футболист «Зенита» Ракицкий во второй раз подряд не получил вызов в сборную Украины
  • РИА Новости

В списке из 11 украинских игроков, выступающих за пределами родины, который обнародовала пресс-служба Федерации футбола Украины (ФФУ), отсутствует его фамилия. Между тем в активе этого футболиста 54 матча за сборную.

Это второй сбор национальной команды после перехода Ракицкого в «Зенит», на который 29-летний украинец не был вызван.

Ранее главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко попросил больше не спрашивать его о Ракицком.

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