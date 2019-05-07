Футболист «Зенита» Ракицкий во второй раз подряд не получил вызов в сборную Украины
- РИА Новости
В списке из 11 украинских игроков, выступающих за пределами родины, который обнародовала пресс-служба Федерации футбола Украины (ФФУ), отсутствует его фамилия. Между тем в активе этого футболиста 54 матча за сборную.
Это второй сбор национальной команды после перехода Ракицкого в «Зенит», на который 29-летний украинец не был вызван.
Ранее главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко попросил больше не спрашивать его о Ракицком.