Лыжница Непряева рассказала о планах на следующий сезон

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Российская лыжница Наталья Непряева заявила, что держит в голове победу в общем зачёте Кубка мира.
Лыжница Непряева рассказала о планах на следующий сезон
  • РИА Новости

«В следующем хочу выполнить все задачи, которые поставит передо мной тренер. Конечно, я держу в голове победу в общем зачёте Кубка мира. Несмотря на отсутствие Олимпиады и чемпионата мира, сезон будет очень сложным. Когда готовишься к главным стартам сезона, он получается волнообразным в плане формы. Но в данном случае всё должно быть ровно», — цитируют Непряеву «Известия».

В сезоне-2018/19 23-летняя российская лыжница финишировала второй в общем зачёте Кубка мира.

Ранее сообщалось, что лыжница Белорукова вышла замуж.

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