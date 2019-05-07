Шипулин: не буду защищать Кокорина и Мамаева

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Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин прокомментировал ситуацию с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, которым грозит до полутора лет лишения свободы за серию потасовок в центре Москвы в октябре 2018 года.
Шипулин: не буду защищать Кокорина и Мамаева
  • РИА Новости

«В каждом виде спорта или деятельности есть люди, которые перешагивают черту, позволив себе лишнего. Я не буду защищать их, говорить, что они правильно или неправильно поступили. Они сделали то, что сделали. Я уверен, что они уже тысячу раз пожалели об этом и сделали правильные выводы», — сказал Шипулин в эфире YouTube-канала COMMANDOS.

Также экс-биатлонист добавил, что хорошо общается с капитаном сборной России по футболу Артёмом Дзюбой.

Ранее Шипулин назвал условие, при котором мог выступить на Олимпиаде-2018.

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