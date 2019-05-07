Суарес поделился ожиданиями от возвращения на «Энфилд»

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Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес, выступавший за «Ливерпуль» с 2011 по 2014 год, в преддверии ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА против бывшей команды считает, что болельщики на «Энфилде» встретят его аплодисментами.
Суарес поделился ожиданиями от возвращения на «Энфилд»
  • ©Mutsu Kawamori/AFLO
  • globallookpress.com

«Думаю, будет больше аплодисментов, нежели свиста. Если люди захотят посвистеть и это делает их счастливыми, то на трибуне вполне могут оказаться несколько таких фанатов. Но я думаю, больше всё же тех, кто будет счастлив и благодарен. Когда видишь работников клуба, которые ждут тебя, чтобы передать подарки для детей, когда видишь любовь и тепло, с которыми тут по-прежнему ко мне относятся... это говорит о многом», — приводит слова Суареса The Guardian.

Матч «Ливерпуль» — «Барселона» состоится 7 мая на стадионе «Энфилд», стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что футболист «Ливерпуля» ван Дейк пропустил тренировку перед матчем с «Барселоной».

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