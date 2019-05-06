СМИ: Футболист «Ливерпуля» ван Дейк пропустил тренировку перед матчем с «Барселоной»

Защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк не принимал участия в тренировке команды накануне ответного матча полуфинала Лиги чемпионов.

Как сообщает Goal.com, голландец работал по индивидуальной программе, но всё ещё может принять участие в матче с сине-гранатовыми.

До этого стало известно, что Роберто Фирмино и Мохаммед Салах пропустят встречу из-за травм.

Матч «Ливерпуль» — «Барселона» состоится 7 мая на «Энфилде» и начнётся в 22:00 мск. Первая игра завершилась со счётом 3:0 в пользу испанской команды.

Ранее «Барселона» поддержала травмированного футболиста «Ливерпуля» Салаха.