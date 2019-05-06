«Барселона» поддержала травмированного футболиста «Ливерпуля» Салаха

Испанский футбольный клуб «Барселона» выразил поддержку нападающему английского «Ливерпуля» Мохаммеду Салаху, который получил травму накануне ответного матча полуфинала Лиги чемпионов.

«Такие матчи существуют для игроков мирового класса. Выздоравливай скорее!» — написано в сообщении сине-гранатовых в Twitter.

Салах получил травму в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Ньюкасл Юнайтед» (3:2). Позже у египтянина было диагностировано сотрясение мозга, из-за чего он не сможет сыграть с «Барселоной».

Матч «Ливерпуль» — «Барселона» состоится 7 мая на «Энфилде» и начнётся в 22:00 мск. Первая игра завершилась со счётом 3:0 в пользу испанской команды.

Ранее Юрген Клопп заявил, что «Ливерпуль» попробует забить «Барселоне», несмотря на непростую ситуацию в команде.