«Барселона» поддержала травмированного футболиста «Ливерпуля» Салаха

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Испанский футбольный клуб «Барселона» выразил поддержку нападающему английского «Ливерпуля» Мохаммеду Салаху, который получил травму накануне ответного матча полуфинала Лиги чемпионов.
«Барселона» поддержала травмированного футболиста «Ливерпуля» Салаха
  • ©Simon Moore
  • globallookpress.com

«Такие матчи существуют для игроков мирового класса. Выздоравливай скорее!» — написано в сообщении сине-гранатовых в Twitter.

Салах получил травму в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Ньюкасл Юнайтед» (3:2). Позже у египтянина было диагностировано сотрясение мозга, из-за чего он не сможет сыграть с «Барселоной».

Матч «Ливерпуль» — «Барселона» состоится 7 мая на «Энфилде» и начнётся в 22:00 мск. Первая игра завершилась со счётом 3:0 в пользу испанской команды.

Ранее Юрген Клопп заявил, что «Ливерпуль» попробует забить «Барселоне», несмотря на непростую ситуацию в команде.

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