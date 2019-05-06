Клопп: у «Ливерпуля» непростая ситуация, но мы попробуем забить «Барселоне»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с каталонской «Барселоной».

«Мы потеряли двух лучших нападающих перед игрой, где нам нужно постараться забивать голы. Но это футбол, и я верю в своих ребят. Я знаю, что у нас непростая ситуация, но мы попробуем», — приводит слова Клоппа Mirror.

Он отметил, что команде нужно будет думать не только об атакующих действиях, но и учитывать все аспекты игры.

«Нам противостоит отличная команда, будет сложно. Мы должны идти шаг за шагом, не думать о третьем голе раньше, чем о первом. Нужно постараться не нервничать», — добавил специалист.

Матч «Ливерпуль» — «Барселона» состоится 7 мая на «Энфилде» и начнётся в 22:00 мск. Первая игра завершилась со счётом 3:0 в пользу испанской команды.

Ранее сообщалось, что Салах и Фирмино не сыграют с «Барселоной» в ЛЧ.