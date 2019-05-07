Конте отказался возглавить «Рому»

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Итальянский специалист Антонио Конте отказался от предложения стать главным тренером «Ромы».
Конте отказался возглавить «Рому»
  • Reuters

«Я должен чувствовать, что могу выиграть у кого угодно, знать, что победы возможны. В противном случае я могу без проблем остаться в нынешнем статусе безработного. Я влюбился в Рим, проводил там много времени, когда возглавлял сборную Италии. Сейчас в клубе нет необходимых условий, но я уверен, что однажды буду тренировать «Рому», — приводит слова Конте Gazzetta dello Sport.

Сообщается, что римский клуб предлагал тренеру трёхлетний контракт с окладом €9,5 млн в год.

Ранее Капелло заявил, что Кокорин не заслужил 1,5 года тюремного заключения.

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