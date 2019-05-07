Фьюри заявил о намерении завершить карьеру через три боя

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Тайсон Фьюри заявил, что намерен завершить карьеру после следующих трёх поединков.

«Намереваюсь активно провести этот год. Планирую принять участие в трёх поединках, а затем всё», — приводит слова британца iFL TV.

Свой следующий поединок Фьюри проведёт 15 июня в Лас-Вегасе против Тома Шварца. Британский боксёр уже имел перерыв в карьере с 2015 по 2018 год, когда не мог выступать из-за психологических проблем и лишнего веса.

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