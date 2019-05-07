Боец ММА Фергюсон объявил о возвращении в UFC

Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе американец Тони Фергюсон объявил о своём возвращении в октагон.

На своей странице в социальной сети Twitter американский боец Тони Фергюсон объявил о встрече с руководством UFC, после которой опубликовал запись о своём возвращении.

Спортсмен был отстранён от выступлений в связи с семейными проблемами. Супруга Фергюсона заявила, что Тони испытывает проблемы с психикой.

В последний раз боец выходил на ринг в октябре 2018 года на турнире UFC 229, где техническим нокаутом победил Энтони Петтиса. В рамках того же вечера состоялся бой Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором, в котором россиянин сумел защитить чемпионский пояс.

Ранее сообщалось, что Макгрегор оскорбил Нурмагомедова и других дагестанских бойцов.