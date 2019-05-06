Макгрегор оскорбил Нурмагомедова и других дагестанских бойцов

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Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор резко отреагировал на пост Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Twitter о том, что на турнире организации в Абу-Даби выступят шесть представителей Дагестана: чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, а также Ислам Махачев, Зубайра Тухугов, Абубакар Нурмагомедов, Майрбек Тайсумов и Зелим Имадаев.
Макгрегор оскорбил Нурмагомедова и других дагестанских бойцов
  • Reuters

«Команда «Мельдоний». Трое из этого списка уже попадались на запрещённых препаратах — Ислам, Зубайра и Майрбек. Все они грязные вонючие крысы», — написал Макгрегор.

6 октября 2018 года ирландец уступил Нурмагомедову в поединке за титул UFC в лёгком весе.

Ранее менеджер назвал соперника, который интересен Нурмагомедову.

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