Макгрегор оскорбил Нурмагомедова и других дагестанских бойцов
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор резко отреагировал на пост Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Twitter о том, что на турнире организации в Абу-Даби выступят шесть представителей Дагестана: чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, а также Ислам Махачев, Зубайра Тухугов, Абубакар Нурмагомедов, Майрбек Тайсумов и Зелим Имадаев.
«Команда «Мельдоний». Трое из этого списка уже попадались на запрещённых препаратах — Ислам, Зубайра и Майрбек. Все они грязные вонючие крысы», — написал Макгрегор.
6 октября 2018 года ирландец уступил Нурмагомедову в поединке за титул UFC в лёгком весе.
Ранее менеджер назвал соперника, который интересен Нурмагомедову.
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