СМИ: Зидан заявил Бэйлу и ещё двум футболистам «Реала», что он на них не рассчитывает

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил трём игрокам команды, что они должны покинуть команду в летнее трансферное окно.

Об этом сообщает Marca.

По информации издания, личную беседу по этому поводу Зидан провёл с нападающим Гаретом Бэйлом и хавбеками Даниелем Себальосом и Маркосом Льоренте.

Ранее сообщалось, что Зидан усомнился в полезности Модрича для «Реала».