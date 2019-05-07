СМИ: Зидан заявил Бэйлу и ещё двум футболистам «Реала», что он на них не рассчитывает

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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил трём игрокам команды, что они должны покинуть команду в летнее трансферное окно.

Об этом сообщает Marca.

По информации издания, личную беседу по этому поводу Зидан провёл с нападающим Гаретом Бэйлом и хавбеками Даниелем Себальосом и Маркосом Льоренте. 

Ранее сообщалось, что Зидан усомнился в полезности Модрича для «Реала».

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