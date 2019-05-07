СМИ: Зидан заявил Бэйлу и ещё двум футболистам «Реала», что он на них не рассчитывает
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил трём игрокам команды, что они должны покинуть команду в летнее трансферное окно.
Об этом сообщает Marca.
По информации издания, личную беседу по этому поводу Зидан провёл с нападающим Гаретом Бэйлом и хавбеками Даниелем Себальосом и Маркосом Льоренте.
Ранее сообщалось, что Зидан усомнился в полезности Модрича для «Реала».
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