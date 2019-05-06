СМИ: Зидан усомнился в полезности Модрича для «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан недоволен игрой хорватского полузащитника команды Луки Модрича.

Как сообщает AS, в свете последних выступлений 33-летнего хавбека Зидан сомневается в том, что Модрич сможет в будущем принести пользу команде, так как пик его карьеры пройден.

Модрич играет за «Реал» с 2012 года. В его активе 301 матч за «сливочных», в которых он забил 17 мячей и отдал 47 голевых передач. По итогам 2018 года он стал обладателем «Золотого мяча».

Ранее сообщалось, что Зидан высказался о предстоящих изменениях в составе «Реала».