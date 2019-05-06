СМИ: Зидан усомнился в полезности Модрича для «Реала»

Короткая ссылка
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан недоволен игрой хорватского полузащитника команды Луки Модрича.
СМИ: Зидан усомнился в полезности Модрича для «Реала»
  • ©Mutsu Kawamori/AFLO
  • globallookpress.com

Как сообщает AS, в свете последних выступлений 33-летнего хавбека Зидан сомневается в том, что Модрич сможет в будущем принести пользу команде, так как пик его карьеры пройден.

Модрич играет за «Реал» с 2012 года. В его активе 301 матч за «сливочных», в которых он забил 17 мячей и отдал 47 голевых передач. По итогам 2018 года он стал обладателем «Золотого мяча».

Ранее сообщалось, что Зидан высказался о предстоящих изменениях в составе «Реала».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить