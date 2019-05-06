Футболисты «Норвича» подтолкнули сломавшийся во время чемпионского парада автобус

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Игроки футбольного клуба «Норвич Сити» попали в неожиданную ситуацию во время чемпионского парада в честь их победы в английском Чемпионшипе.
Футболисты «Норвича» подтолкнули сломавшийся во время чемпионского парада автобус
  • Twitter
  • © @NorwichCityFC

Автобус с игроками сломался во время чемпионского парада, из-за чего спортсменам пришлось выйти из него и подтолкнуть.

Видео инцидента доступно в официальном Twitter клуба.

«Норвич» занял первое место в «Чемпионшипе» и вышел в Английскую премьер-лигу (АПЛ).

Ранее определились все участники плей-офф за право выступить в АПЛ в следующем сезоне.

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