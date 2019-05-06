Футболисты «Норвича» подтолкнули сломавшийся во время чемпионского парада автобус
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Автобус с игроками сломался во время чемпионского парада, из-за чего спортсменам пришлось выйти из него и подтолкнуть.
Видео инцидента доступно в официальном Twitter клуба.
«Норвич» занял первое место в «Чемпионшипе» и вышел в Английскую премьер-лигу (АПЛ).
Ранее определились все участники плей-офф за право выступить в АПЛ в следующем сезоне.
We may have had some slight bus issues 😆 #ncfc#CityParadepic.twitter.com/ulwCtSJfv7— Norwich City FC (@NorwichCityFC) 6 мая 2019 г.