Футболисты «Норвича» подтолкнули сломавшийся во время чемпионского парада автобус

Игроки футбольного клуба «Норвич Сити» попали в неожиданную ситуацию во время чемпионского парада в честь их победы в английском Чемпионшипе.

Автобус с игроками сломался во время чемпионского парада, из-за чего спортсменам пришлось выйти из него и подтолкнуть.

Видео инцидента доступно в официальном Twitter клуба.

«Норвич» занял первое место в «Чемпионшипе» и вышел в Английскую премьер-лигу (АПЛ).

Ранее определились все участники плей-офф за право выступить в АПЛ в следующем сезоне.