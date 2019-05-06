Определились все участники плей-офф за право выступить в АПЛ в следующем сезоне
- Reuters
Ими стали клубы «Лидс Юнайтед», «Вест Бромвич Альбион», «Астон Вилла» и «Дерби Каунти», занявшие в турнирной таблице Чемпионшипа места с третьего по шестое соответственно.
На полуфинальной стадии плей-офф, которая будет состоять из двух матчей, «Астон Вилла» встретится с ВБА, а «Дерби» сыграет с «Лидсом». Решающий матч турнира, в котором и определится последний участник АПЛ в следующем сезоне, состоится 27 мая.
Напрямую в АПЛ квалифицировались «Норвич Сити» и «Шеффилд Юнайтед». В составе участников элитного дивизиона чемпионата Англии по футболу они и победитель плей-офф заменят «Кардифф Сити», «Фулхэм» и «Хаддерсфилд Таун», которые досрочно вылетели в Чемпионшип.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» не сумел обыграть «Хаддерсфилд» в матче АПЛ.