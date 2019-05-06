Адвокат брата Кокорина заявил, что Пак призывал компанию футболистов к действию

Вячеслав Барик, адвокат брата футболиста Александра Кокорина Кирилла, заявил, что, согласно экспертизе сурдопереводчика, чиновник Денис Пак сам спровоцировал компанию на конфликт.

Сторона защиты акцентировала внимание на том, что Пак не только нецензурно выражался в адрес компании, но и призывал их к прямому действию.

«Мы чётко установили, что из уст Пака прозвучало вызывающее «Давай!» — сказал Барик.

Он также отметил, что чиновник придумал историю, согласно которой он назвал молодых людей хамами.

«Ведь надо было как-то объяснить, что ребята стали спрашивать у него за обвинения», — добавил Барик.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Прокурор потребовала для братьев Кокориных один год и шесть месяцев колонии общего режима, для Мамаева и Протасовицкого — один год и пять месяцев.

Ранее адвокат брата Кокорина попросил суд поменять статью в эпизоде с Соловчуком.