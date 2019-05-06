Адвокат брата Кокорина заявил, что Пак призывал компанию футболистов к действию
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Сторона защиты акцентировала внимание на том, что Пак не только нецензурно выражался в адрес компании, но и призывал их к прямому действию.
«Мы чётко установили, что из уст Пака прозвучало вызывающее «Давай!» — сказал Барик.
Он также отметил, что чиновник придумал историю, согласно которой он назвал молодых людей хамами.
«Ведь надо было как-то объяснить, что ребята стали спрашивать у него за обвинения», — добавил Барик.
11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.
3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.
Прокурор потребовала для братьев Кокориных один год и шесть месяцев колонии общего режима, для Мамаева и Протасовицкого — один год и пять месяцев.
Ранее адвокат брата Кокорина попросил суд поменять статью в эпизоде с Соловчуком.