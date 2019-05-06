Адвокат брата Кокорина попросил суд поменять статью в эпизоде с Соловчуком

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Вячеслав Барик, адвокат брата Александра Кокорина Кирилла, попросил суд переквалифицировать статью в эпизоде с водителем телеведущей Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком на побои вместо нанесения вреда здоровью.
Адвокат брата Кокорина попросил суд поменять статью в эпизоде с Соловчуком
  • РИА Новости

«Формулировка обвинения неуместна. Прошу переквалифицировать статью по отношению к Соловчуку с нанесения вреда здоровью на побои и убрать из всех эпизодов предварительный сговор», — сказал адвокат.

По его словам, все действия компании происходили стихийно.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Прокурор потребовала для братьев Кокориных один год и шесть месяцев колонии общего режима, для Мамаева и Протасовицкого — один год и пять месяцев.

Ранее защита Кокорина попросила не наказывать футболиста лишением свободы.

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