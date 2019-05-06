Адвокат брата Кокорина попросил суд поменять статью в эпизоде с Соловчуком
- РИА Новости
«Формулировка обвинения неуместна. Прошу переквалифицировать статью по отношению к Соловчуку с нанесения вреда здоровью на побои и убрать из всех эпизодов предварительный сговор», — сказал адвокат.
По его словам, все действия компании происходили стихийно.
11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.
3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.
Прокурор потребовала для братьев Кокориных один год и шесть месяцев колонии общего режима, для Мамаева и Протасовицкого — один год и пять месяцев.
Ранее защита Кокорина попросила не наказывать футболиста лишением свободы.