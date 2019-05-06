Защита Кокорина попросила не наказывать футболиста лишением свободы

Андрей Ромашов и Татьяна Стукалова, адвокаты футболиста Александра Кокорина, попросили суд не выбирать лишение свободы в качестве меры наказания спортсмена.

«Просим выбрать для Кокорина Александра меру наказания, не связанную с содержанием под стражей», — сказал Ромашов.

Стукалова в свою очередь поддержала коллегу.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Прокурор потребовала для братьев Кокориных один год и шесть месяцев колонии общего режима, для Мамаева и Протасовицкого — один год и пять месяцев.

Ранее адвокат Кокорина заявил, что стул из «Кофемании» не является орудием преступления.