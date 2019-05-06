Защита Кокорина попросила не наказывать футболиста лишением свободы
- РИА Новости
«Просим выбрать для Кокорина Александра меру наказания, не связанную с содержанием под стражей», — сказал Ромашов.
Стукалова в свою очередь поддержала коллегу.
11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.
3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.
Прокурор потребовала для братьев Кокориных один год и шесть месяцев колонии общего режима, для Мамаева и Протасовицкого — один год и пять месяцев.
Ранее адвокат Кокорина заявил, что стул из «Кофемании» не является орудием преступления.