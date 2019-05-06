Адвокат Кокорина заявил, что стул из «Кофемании» не является орудием преступления

Короткая ссылка
Андрей Ромашов, адвокат футболиста Александра Кокорина, заявил в суде, что стул из кафе «Кофемания» не является орудием преступления.
Адвокат Кокорина заявил, что стул из «Кофемании» не является орудием преступления
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Именно поэтому госзащита и не хочет представлять нам его в качестве вещественного доказательства», — сказал Ромашов.

Он подчеркнул, что процесс изначально вёлся неправильно. Представитель защиты также добавил, что Кокорину было тяжело с моральной точки зрения перенести второе оскорбление со стороны Пака. Он напомнил, что к делу приобщена характеристика от психолога «Зенита», где нападающий описывается как способная концентрироваться личность, которая, однако, под воздействием внешних факторов может терять самообладание.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее адвокат Кокорина попросил суд оправдать футболиста по факту избиения Соловчука.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить