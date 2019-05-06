Адвокат Кокорина заявил, что стул из «Кофемании» не является орудием преступления

Андрей Ромашов, адвокат футболиста Александра Кокорина, заявил в суде, что стул из кафе «Кофемания» не является орудием преступления.

«Именно поэтому госзащита и не хочет представлять нам его в качестве вещественного доказательства», — сказал Ромашов.

Он подчеркнул, что процесс изначально вёлся неправильно. Представитель защиты также добавил, что Кокорину было тяжело с моральной точки зрения перенести второе оскорбление со стороны Пака. Он напомнил, что к делу приобщена характеристика от психолога «Зенита», где нападающий описывается как способная концентрироваться личность, которая, однако, под воздействием внешних факторов может терять самообладание.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее адвокат Кокорина попросил суд оправдать футболиста по факту избиения Соловчука.