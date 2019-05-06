Перенёсший инфаркт Касильяс ещё не определился со своим будущим

Испанский голкипер «Порту» Икер Касильяс, который перенёс операцию на сердце после инфаркта, заявил, что ещё не определился со своим будущим.

«Я не принял решения относительно своего будущего», — цитирует вратаря El Mundo Deportivo.

По его словам, ему сейчас необходимо полностью прийти в себя. Он отметил, что планирует отдыхать неопределённое время.

«Не знаю, сколько продлится отдых — две недели или два месяца, это не имеет значения. Главное, что я здесь», — добавил Касильяс.

1 мая вратарь перенёс инфаркт на тренировке клуба. Впоследствии испанец был прооперирован в одной из португальских больниц.

Ранее сообщалось, что Касильяс выписан из больницы.