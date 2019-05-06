Перенёсший инфаркт Касильяс ещё не определился со своим будущим

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Испанский голкипер «Порту» Икер Касильяс, который перенёс операцию на сердце после инфаркта, заявил, что ещё не определился со своим будущим.
Перенёсший инфаркт Касильяс ещё не определился со своим будущим
  • Reuters

«Я не принял решения относительно своего будущего», — цитирует вратаря El Mundo Deportivo.

По его словам, ему сейчас необходимо полностью прийти в себя. Он отметил, что планирует отдыхать неопределённое время. 

«Не знаю, сколько продлится отдых — две недели или два месяца, это не имеет значения. Главное, что я здесь», — добавил Касильяс.

1 мая вратарь перенёс инфаркт на тренировке клуба. Впоследствии испанец был прооперирован в одной из португальских больниц. 

Ранее сообщалось, что Касильяс выписан из больницы.

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