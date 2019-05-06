Прокурор предположила, что свидетели со стороны Кокорина и Мамаева боялись сказать лишнего
- РИА Новости
Об этом сообщает корреспондент RT.
Со стороны гособвинителя, в свою очередь, было указано на то, как менялись показания свидетелей.
Прокурор также подчеркнула, что каждый свидетель приходил на заседание со своим адвокатом.
«Может, боялись сказать лишнего?» — отметила сторона обвинения.
11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.
3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.
Ранее отец Протасовицкого заявил, что Соловчук оскорбил сына и их семью, за что получил по заслугам.