Прокурор предположила, что свидетели со стороны Кокорина и Мамаева боялись сказать лишнего

Прокурор по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также его брата Кирилла и их друга Александра Протасовицкого обратила внимание, что свидетели со стороны компании давали показания только в их пользу.

Об этом сообщает корреспондент RT.

Со стороны гособвинителя, в свою очередь, было указано на то, как менялись показания свидетелей.

Прокурор также подчеркнула, что каждый свидетель приходил на заседание со своим адвокатом.

«Может, боялись сказать лишнего?» — отметила сторона обвинения.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее отец Протасовицкого заявил, что Соловчук оскорбил сына и их семью, за что получил по заслугам.