Дадонов хотел бы видеть во «Флориде» Панарина и Бобровского

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Нападающий сборной России и клуба «Флорида Пантерз» Евгений Дадонов заявил, что хотел бы видеть Артемия Панарина и Сергея Бобровского, играющих за «Коламбус Блю Джекетс», своими одноклубниками.
Дадонов хотел бы видеть во «Флориде» Панарина и Бобровского
  • РИА Новости

«Конечно, хочу, ещё как. И Боба, и Панару хочется видеть. Но это будет их решение, от меня тут мало что зависит. Само собой, я им буду говорить, что у нас всё круто, что надо ехать к нам. Пока я не лезу к ним, у них дела в «Коламбусе», — приводит слова Дадонова РИА Новости.

Он отметил, что в клубе ходит информацию об их возможном переходе, но не официальная, а на уровне слухов.

«Но они же решать будут, только когда предложения получат официальные, а это ещё не так скоро случится», — добавил форвард.

По итогам регулярного чемпионата «Флорида» заняла 10-е место в Восточной конференции и не пробилась в плей-офф.

«Коламбус» с Бобровским и Панариным продолжает борьбу в плей-офф, где во втором раунде по итогам пяти матчей уступает со счётом 3:2 в серии с «Бостон Брюинз».

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» обыграл «Даллас» в матче второго раунда плей-офф НХЛ, счёт в серии — 3:3.

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