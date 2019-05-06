Защитник сборной Швеции оценил состав сборной России по хоккею

Защитник сборной Швеции Виктор Сведберг в беседе с газетой «Известия» оценил состав сборной России по хоккею.

«У сборной России фантастический состав, способный обыграть любого. То, что им не удались первые матчи, ничего не значит. Главное, что будет на самом ЧМ», — заявил он.

По его словам, на чемпионате мира сыграет большую роль мастерство таких игроков, как Александр Овечкин, Никита Кучеров, Евгений Малкин, Андрей Василевский и Евгений Кузнецов.

Ранее защитник сборной России по хоккею Дмитрий Орлов поделился впечатлениями от игры за национальную команду, за которую он не выступал несколько лет.