Защитник сборной Швеции оценил состав сборной России по хоккею
- Reuters
«У сборной России фантастический состав, способный обыграть любого. То, что им не удались первые матчи, ничего не значит. Главное, что будет на самом ЧМ», — заявил он.
По его словам, на чемпионате мира сыграет большую роль мастерство таких игроков, как Александр Овечкин, Никита Кучеров, Евгений Малкин, Андрей Василевский и Евгений Кузнецов.
Ранее защитник сборной России по хоккею Дмитрий Орлов поделился впечатлениями от игры за национальную команду, за которую он не выступал несколько лет.