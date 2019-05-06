Защитник сборной Швеции оценил состав сборной России по хоккею

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Защитник сборной Швеции Виктор Сведберг в беседе с газетой «Известия» оценил состав сборной России по хоккею.
Защитник сборной Швеции оценил состав сборной России по хоккею
  • Reuters

«У сборной России фантастический состав, способный обыграть любого. То, что им не удались первые матчи, ничего не значит. Главное, что будет на самом ЧМ», — заявил он.

По его словам, на чемпионате мира сыграет большую роль мастерство таких игроков, как Александр Овечкин, Никита Кучеров, Евгений Малкин, Андрей Василевский и Евгений Кузнецов.

Ранее защитник сборной России по хоккею Дмитрий Орлов поделился впечатлениями от игры за национальную команду, за которую он не выступал несколько лет.

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